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О КОМПАНИИ
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
ООО «Промстройметалл» основано в 1998-м году. Изначально наша компания специализировалась на оптовых и розничных поставках листового металлопроката. С 2010 года мы оказываем услуги по металлообработке. Сейчас металлообработка стала для нас не менее приоритетным направлением, чем продажа стального листа. Благодаря этому наша компания вышла на качественно новый уровень: из обычных продавцов стального листа мы превратились в сервисный металлоцентр.
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