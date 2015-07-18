ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Качество

Технические характеристики продукции лучше ГОСТа

Современное оборудование

В производстве и обработке листа используется современное оборудование и новейшие технологии

КОМПЛЕКСНО

Покупайте листовой металл и заказывайте его обработку в одном месте. Выигрывайте на комплексе услуг

Экономия

Вы можете сократить свои расходы на листовой металл, благодаря использованию листа в размер нашего производства.
Срок выполнения 48 часов

Доставка

Оперативная доставка собственным автотранспортом по СПб и Северо-Западу

Забота о вашем времени

Отгрузка готовой продукции в течение 20 минут

ЭТАПЫ НАШЕГО С ВАМИ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЁТ

 

КАТАЛОГ

основные направления

Листовой металлопрокат

Металлообработка

Стеллажи

О КОМПАНИИ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Каталог продукции Промстройметалл

ООО «Промстройметалл» основано в 1998-м году. Изначально наша компания специализировалась на оптовых и розничных поставках листового металлопроката. С 2010 года мы оказываем услуги по металлообработке. Сейчас металлообработка стала для нас не менее приоритетным направлением, чем продажа стального листа. Благодаря этому наша компания вышла на качественно новый уровень: из обычных продавцов стального листа мы превратились в сервисный металлоцентр.

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